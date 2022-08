L insieme degli sport con corsa, salti, lanci.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme degli sport con corsa, salti, lanci... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATLETICA

Significato/Curiosita : L insieme degli sport con corsa, salti, lanci..

Outdoor e indoor e su strada); concorsi su apposite pedane (lanci, salti in elevazione e salti in estensione); prove multiple (comprendenti alcune corse...

Comune con il termine atletica si intende di regola l'atletica leggera. atletica leggera – corse, salti, lanci, marcia atletica pesante – lotta, sollevamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

