Un imbarcazione nella tonnara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un imbarcazione nella tonnara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un imbarcazione nella tonnara

Che ereditò la parte di tonnara del padre ma non ebbe discendenza; allegranza divenne quindi unica proprietaria della tonnara (e di altre proprietà della...

In storiografia il termine maona sta ad indicare l'associazione di un gruppo di mercanti, che finanziano in comune una impresa commerciale, o una spedizione...