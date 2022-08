Figura circolare dalla forma allungata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura circolare dalla forma allungata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ELLISSE

Significato/Curiosita : Figura circolare dalla forma allungata

Tournure contrastava con l'esile figura del busto, sempre più stretta e slanciata, che privilegiava una forma allungata e mortificante per la cassa toracica...

Coordinate ellittiche diametro coniugato ellisse del giardiniere ellisse di von mises ellissoide, un'ellisse in tre o più dimensioni. iperbole (geometria)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Coordinate ellittiche diametro coniugato ellisse del giardiniere ellisse di von mises ellissoide, un'ellisse in tre o più dimensioni. iperbole (geometria)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con figura; circolare; dalla; forma; allungata; Nascosto dietro a tessuto, anche in senso figura to; Contrasto sia fisico che figura tivo; figura retorica che accosta due contrari; figura della ginnastica in cui si sta sottosopra; Animale marino dal corpo circolare e 2 chele; Incroci che fanno circolare il traffico; Apertura circolare in cima a un vulcano; Il finestrino circolare delle navi; Dittatore rovesciato dalla rivoluzione castrista; Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi; Non si lascia scuotere dalla paura; Voci dalla foresta; Con l ipotenusa forma no il triangolo rettangolo; forma ta da elementi diversi tra loro; Grata forma ta da canne; forma con Napoca una Città romena; Antico vaso di forma allungata con due manici; La zucchina dalla forma allungata e curva; La pianta floreale allungata simbolo di sensualità; Piccoli pomodori di forma allungata ;