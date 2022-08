Farfalla allo stadio pupale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farfalla allo stadio pupale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRISALIDE

Significato/Curiosita : Farfalla allo stadio pupale

vedi farfalla (disambigua). la farfalla è un insetto che, come le falene, appartiene all'ordine dei lepidotteri. la distinzione tra farfalle e falene...

Disambiguazione – "crisalide" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi crisalide (disambigua). la pupa (più diffusamente denominata crisalide nel solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

