Estrema unzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estrema unzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Estrema unzione

Liturgica del xx secolo, questo sacramento veniva comunemente chiamato "estrema unzione", per l'abitudine pastorale di amministrarlo solo in punto di morte...

Chiesa cattolica, non era consentito di essere sepolti coi dovuti conforti religiosi: questo divieto era ritenuto inaccettabile dal cattolicissimo francesco...