Elemento chimico il cui simbolo è Mt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento chimico il cui simbolo è Mt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MEITNERIO

Significato/Curiosita : Elemento chimico il cui simbolo e mt

Un elemento chimico è un atomo caratterizzato da un determinato numero di protoni. un insieme di atomi dello stesso elemento chimico, presi singolarmente...

Contiene il lemma di dizionario «meitnerio»

