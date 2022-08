Dolce farcito con creme o marmellate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce farcito con creme o marmellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROSTATA

Significato/Curiosita : Dolce farcito con creme o marmellate

Dolci vengono condite ad esempio con confetture, marmellate, salse al cioccolato, nutella, creme, panna o mascarpone, burro o margarina e zucchero, liquori...

Di dizionario «crostata» wikiversità contiene risorse su crostata wikimedia commons contiene immagini o altri file su crostata crostata, su albanesi.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

