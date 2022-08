Cura la pubblicazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura la pubblicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EDITOR

Significato/Curiosita : Cura la pubblicazione

Regionale). la pubblicazione è prerogativa e funzione del guardasigilli, cioè del ministro della giustizia, che ne è responsabile e che cura e controlla la corretta...

editor – riferito al mondo dell'editoria o della produzione, può indicare varie figure professionali; senza ulteriori specifiche è generalmente un redattore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

