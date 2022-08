Il cosiddetto Dragon Fruit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cosiddetto Dragon Fruit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PITAYA

Significato/Curiosita : Il cosiddetto dragon fruit

Distribuito e fruito: sarebbero quindi elementi indissolubilmente legati a esso i processi produttivi degli studi di animazione nipponici, il mercato, i...

Come frutto del drago (adattamento dell'inglese dragon fruit) pitahaya o pitaya. questo ultime termine si applica anche ad altri frutti simili (per esempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con cosiddetto; dragon; fruit; L undici che nel 2010 vinse il cosiddetto triplete; Cognome del cosiddetto Pibe de Oro; Rappresentante del cosiddetto sesso forte; Formano il cosiddetto sesso forte; L insetto noto in inglese come dragon fly; Campani di Aversa o Mondragon e; Il regista taiwanese de La tigre e il dragon e; In dragon Ball, il Dio che crea le sfere del drago; fruit i dolcissimi dei climi caldi; fruit o del gelso; Così è detto il fruit o del corbezzolo; Il fruit altrimenti noto come maracujà ing; Cerca nelle Definizioni