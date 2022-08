Si contrappone al ritardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si contrappone al ritardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTICIPO

Quando si trova sul lato destro, ovverosia con un ritardo di 1/4 di giro (90°). questo effetto di ritardo, detto effetto giroscopico, può essere osservato...

Primavera in anticipo è il dodicesimo album della cantante italiana laura pausini pubblicato in italia il 14 novembre 2008. è il suo nono album in studio...

Altre definizioni con contrappone; ritardo; Si contrappone a off; In informatica si contrappone a parallelo; Nella filosofia kantiana si contrappone a noumeno; Si contrappone alla gioia; Se si sbaglia si arriva in ritardo ; Contribuenti in ritardo con il pagamento; Lo ritarda un ritardo ; Sono uguali... nel ritardo ; Cerca nelle Definizioni