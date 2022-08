Comune di parigi dove sorge la defense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune di parigi dove sorge la defense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NANTERRE

Significato/Curiosita : Comune di parigi dove sorge la defense

889863; 2.244365 la défense è un distretto composto da grattacieli di uffici, condomini e centri commerciali, che sorge su parte dei comuni di nanterre, courbevoie...

E la quinta della regione. zona universitaria, nanterre ospita il campus dell'université paris nanterre, che conta circa 31.000 studenti. tra i docenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

