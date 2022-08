Un codice per i bonifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un codice per i bonifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAB

Significato/Curiosita : Un codice per i bonifici

Spesso utilizzato per rintracciare bonifici non sepa. le ultime due cifre, che costituiscono il codice di controllo da utilizzare per verificarne l'esattezza...

Cabell calloway iii, noto come cab calloway (rochester, 25 dicembre 1907 – hockessin, 18 novembre 1994) è stato un cantante, musicista e attore statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con codice; bonifici; Un codice formato da cinque cifre; codice che usa solo due simboli; Sistema che individua i colori tramite un codice ; I suoi principi... conoscono bene il codice ; Codice per effettuare bonifici ; Un codice per bonifici ; Aumentano se ricevono più bonifici che addebiti; Codice da bonifici ;