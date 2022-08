Che si adatta con facilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si adatta con facilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Che si adatta con facilita

Grazie agli incroci effettuati dai contadini ragusani. l'animale si adatta con facilità ai climi rigidi tipici dell'altopiano dei monti iblei e in passato...

Comune, ma ciò non è necessario, l'oro è sia duttile sia malleabile, il piombo è malleabile ma poco duttile. la duttilità si può definire come "la misura...