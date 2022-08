Antico bovide estinto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico bovide estinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : URO

Significato/Curiosita : Antico bovide estinto

È il frutto di un incrocio, avvenuto circa 120.000 anni fa, fra l'antico ed estinto bisonte delle steppe (bison priscus), antenato diretto del bisonte...

uro – desinenza che indica l'elemento più elettronegativo di una molecola specifica uro – film danese del 2003 diretto da ole bendtzen uro – film norvegese... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con antico; bovide; estinto; Collegamento scozzese tra il mare del Nord e l oceano Atlantico ; antico 200; Fu capitale dell antico regno assiro; antico cane da caccia siciliano; bovide , c è anche quello abruzzese; Velocissimo mammifero bovide diffuso in India; Enorme mammifero estinto ; Gigantesco uccello estinto ; Cugino estinto dell elefante; Animale estinto , noto come orso dal muso corto; Cerca nelle Definizioni