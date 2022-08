Anche Maggiore in cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anche Maggiore in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORSA

Significato/Curiosita : Anche maggiore in cielo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cielo (disambigua). il cielo è lo spazio siderale percepibile della terra o, per estensione...

Coordinate: 15h 00m 00s, +70° 00' 00 l'orsa minore (in latino ursa minor) è una costellazione del cielo settentrionale. è una delle 88 costellazioni moderne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

