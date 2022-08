Agency for International Development - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agency for International Development. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AID

Significato/Curiosita : Agency for international development

Stati uniti per lo sviluppo internazionale (united states agency for international development - usaid), fondata nel 1961 su ordine esecutivo del presidente...

Il live aid è stato un concerto tenutosi il 13 luglio 1985 al wembley stadium di londra (inghilterra) e al john f. kennedy stadium di filadelfia (pennsylvania... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

