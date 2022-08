Zona del campo di rugby situata dietro le porte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona del campo di rugby situata dietro le porte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : AREA DI META

Significato/Curiosita : Zona del campo di rugby situata dietro le porte

Trasversalmente rispetto ai lati lunghi del campo, le squadre cercano di raggiungere il punto di meta situato nella zona avversaria per posizionarvi la palla...

Battente può occupare tutta l'area del cerchio, gli altri compagni devono invece restare nella propria metà del terreno di gioco. i giocatori avversari... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

