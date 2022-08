Vengono per importanza subito dopo i protagonisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono per importanza subito dopo i protagonisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COMPRIMARI

Significato/Curiosita : Vengono per importanza subito dopo i protagonisti

George chakiris. la vicenda è ambientata in valdelsa poco dopo la liberazione e ha come protagonisti due giovani, mara e bube. mara castellucci è una ragazza...

Il comprimario è quell'artista che nel teatro, sia di prosa che musicale, e nei generi derivati come il cinema, riveste un ruolo che, pur non essendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

