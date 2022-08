Il Vasco autore di Cronache di poveri amanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Vasco autore di Cronache di poveri amanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRATOLINI

Significato/Curiosita : Il vasco autore di cronache di poveri amanti

cronache di poveri amanti è un romanzo scritto da vasco pratolini e pubblicato da vallecchi nel 1946. il romanzo era stato progettato già nel 1936 ma,...

Vasco pratolini (firenze, 19 ottobre 1913 – roma, 12 gennaio 1991) è stato uno scrittore italiano. vasco pratolini nacque nel 1913 a firenze, nel quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

