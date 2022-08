Una dolce pagnotta ripiena di panna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una dolce pagnotta ripiena di panna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una dolce pagnotta ripiena di panna

Il maritozzo è un dolce romano consistente in una piccola pagnotta impastata con farina, uova, miele, burro e sale che, tagliata in due, è solitamente...

L'amata come un anello o un piccolo gioiello. maritozzo romano la forma è quella di un panino arrotondato maritozzo marchigiano la forma è quella di un panino...