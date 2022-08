Tunica imbottita da guerra usata sotto l armatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tunica imbottita da guerra usata sotto l armatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AKETON

Significato/Curiosita : Tunica imbottita da guerra usata sotto l armatura

Assieme alla tunica o indossata separatamente da questa; un subarmalis, farsetto imbottito al di sotto dell'armatura; una dalmatica, tunica corta e larga...

Il gambesone, anche noto come gambeson, aketon o farsetto d'arme, è una tunica imbottita o costituita da un gran numero di strati di lino o di cotone,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con tunica; imbottita; guerra; usata; sotto; armatura; Una tunica dell occhio dei vertebrati; Sorta di tunica greca; tunica da penitenti; tunica della Grecia antica, soprattutto maschile; Il letto può averla imbottita ; Coperta imbottita con cuciture decorative; Una coperta imbottita ; Coperta imbottita ; Un veliero da guerra ; Velivolo da guerra ; Proposta a scadenza che può preludere a una guerra ; Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra ; Pianta ad arbusto usata in farmacia e cucina; Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo; Nave usata per la caccia ai cetacei; Unità di misura di lunghezza usata dagli astronomi; sotto messo... alla sorte; Così è detta la conservazione sotto sale; Figura della ginnastica in cui si sta sotto sopra; Forma di protezione per persone sotto minaccia; Parte di armatura che ripara la gola; L armatura del palombaro; Tipo di tessuto con armatura a larghe cannellature; Antichi mantelli romani portati sopra l armatura ; Cerca nelle Definizioni