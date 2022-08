Trasmette stimoli ai centri nervosi dell organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasmette stimoli ai centri nervosi dell organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RECETTORE

Significato/Curiosita : Trasmette stimoli ai centri nervosi dell organismo

Inoltre dal controllo locale, dagli influssi ormonali e dagli influssi nervosi. il controllo locale o l'autoregolazione è quello che rimane più costante:...

recettore è un termine generico che si riferisce ad una qualsiasi entità che sia in grado di ricevere, legare qualcosa. il termine è usato in vari ambiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con trasmette; stimoli; centri; nervosi; dell; organismo; Azienda che trasmette segnali tv o radio; La zanzara che trasmette la malaria; trasmette la malattia del sonno pungendo: mosca __; La radio lo trasmette esatto; La dimostra chi non è sordo agli stimoli ; Individuo ricettivo agli stimoli emotivi; stimoli , incitamenti; stimoli artistici; Elaborò il sistema eliocentri co; Ristagna su grandi centri industriali o urbani; Eccentri ci, lunatici; Si lanciano verso cerchi concentri ci; Intontito o innervosi to; Li innervosi scono le code; Innervosi ti; È causa di esaurimenti nervosi ; Freddo vento dell a Provenza; Il pirata... dell a leggenda dei sette mari; Il Ruggeri dell a canzone iniz; Isola a sud dell a Sicilia; Lo è un organismo che effettua la fotosintesi; Approfitta dell organismo che lo ospita; organismo vivente visibile solo al microscopio; Lo utilizza l organismo ; Cerca nelle Definizioni