Tra i gesti tecnici del nuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i gesti tecnici del nuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BRACCIATA

Significato/Curiosita : Tra i gesti tecnici del nuoto

nuoto è un'attività individuale che permette il galleggiamento e il moto del proprio corpo nell'acqua. il nuoto coinvolge quasi tutti i muscoli del corpo...

Farfalla, infatti, le gambe si muovevano come nella rana, e per ogni bracciata era effettuata solo una gambata. in seguito, la fina proibì la gambata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con gesti; tecnici; nuoto; gesti one, amministrazione; Congesti one automobilistica; gesti sce un team o un progetto ing; Suggesti ve cavità ad Alghero: __ di Nettuno; Programma per disegni tecnici al computer; È formata da tecnici di Fmi, BCE e Unione Europea; tecnici dell industria conserviera; Gruppo di tecnici ; Comprende nuoto , ciclismo e corsa; Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto ; Uno stile del nuoto ; Specialità del nuoto ; Cerca nelle Definizioni