Tipico ristorante rustico italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipico ristorante rustico italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRATTORIA

Significato/Curiosita : Tipico ristorante rustico italiano

Gli spaghetti alla puttanesca sono un primo piatto tipico della cucina napoletana, detto anche semplicemente aulive e chiapparielle (olive e capperi)....

wikizionario contiene il lemma di dizionario «trattoria» wikimedia commons contiene immagini o altri file su trattoria

