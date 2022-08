La tengono in mano maghi e streghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tengono in mano maghi e streghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BACCHETTA

Significato/Curiosita : La tengono in mano maghi e streghe

Inizialmente la magia, a condizione che non nuocesse alla tenuta della società e al buon andamento dell'economia, si imbatterono analogamente nei maghi persiani...

Diversi, i più importanti dei quali sono la bacchetta di fuoco e la bacchetta di loto. in wicca, le bacchette sono tradizionalmente usate per evocare e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con tengono; mano; maghi; streghe; La famiglia a cui appartengono serval e caracal; I bambini che sostengono lo strascico della sposa; tengono i capelli... o i panni stesi; Si ottengono con una casa in affitto: entrate __; Stare in __, con le mani in mano ; Li formano i pistilli; Parte ossea della mano ; Una mano e... un amo; Aldous, capo dei maghi in Magic Patrol; Terminanti a punta... come i cappelli dei maghi ; La prigione dei maghi in Harry Potter; Cambiano mogli in maghi ; Le grotte delle streghe ; Convegno di demoni e streghe ; La città delle streghe in Campania; Era la pena per gli eretici e le streghe ; Cerca nelle Definizioni