Sono pari negli orali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari negli orali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RL

Significato/Curiosita : Sono pari negli orali

Antiemetica, sedativa e antitosse. il farmaco viene rapidamente assorbito; dosi orali singole di 100 mg portano a una concentrazione plasmatica massimale in 2-4...

Videogioco rl – codice vettore iata di royal phnom penh airwa rl – codice iso 3166-2:ge di racha-lechkhumi-kvemo svaneti (georgia) circuito rl – circuito... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con sono; pari; negli; orali; I suoi estremi sono un ago e uno stantuffo; sono detti anche gilet; La Sibilla che scrisse Amo dunque sono ; Lo sono i motori dei bolidi; Rapa.. senza pari ; Far appari re come vero; Sabato... a pari s; Periodo di tempo pari a sei lustrí; Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi; Si infilano negli occhielli per chiudere un abito; Il frutto negli aperitivi; Subì svalutazioni negli Anni 80 e 90; Le storie morali raccontate da Gesù; Demorali zza, avvilisce; Egloghe pastorali virgiliane; Oneri morali ; Cerca nelle Definizioni