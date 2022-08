Sono detti anche gilet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono detti anche gilet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANCIOTTI

Significato/Curiosita : Sono detti anche gilet

Permettevano a dodici dignitari, detti sediari pontifici, di portare il trono a spalla. erano in uso diverse sedie gestatorie, anche di dimensioni minori, utilizzate...

Il panciotto o corpetto è un indumento maschile senza maniche che copre il tronco ed è portato sotto la giacca e sopra la camicia nell'abito completo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

