Sito archeologico traslocato per la diga di Assuan - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ABUSIMBEL

Significato/Curiosita : Sito archeologico traslocato per la diga di assuan

110300 abusimbel è un asteroide della fascia principale. scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7612707 ua... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

