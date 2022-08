Serpente... galleggiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serpente... galleggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOA

Pubblicò il libro the great sea serpent ("il grande serpente marino"), in cui suggeriva che molti avvistamenti di serpenti marini in realtà sarebbero stati...

Il boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Ne è privo il serpente ; Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente ; Il serpente che s incanta; Enorme serpente non velenoso; Sperano che un galleggiante affondi; La pianta acquatica galleggiante , sacra agli Egizi; Un tavolato galleggiante ; Grande massa di ghiaccio galleggiante ;