Scalda l acqua per il tè in Russia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SAMOVAR

Significato/Curiosita : Scalda l acqua per il te in russia

Verticalmente. il tubo è riempito con del combustibile solido che bruciando scalda l'acqua circostante. in alto un comignolo di 15-20 centimetri ne assicura il tiraggio...

Un samovar (in russo: ´ ascolta[·info]) è un contenitore metallico tradizionalmente usato in russia ed in altri paesi slavi, in iran, nel kashmir... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

