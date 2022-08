Il Santo che parlava con gli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo che parlava con gli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRANCESCO

Significato/Curiosita : Il santo che parlava con gli animali

Città del santo, appellativo con cui viene chiamato a padova sant'antonio, il famoso francescano portoghese, nato a lisbona nel 1195, che visse in città...

francesco, giullare di dio – film del 1950 diretto da roberto rossellini francesco – film del 1989 diretto da liliana cavani francesco – miniserie televisiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

francesco, giullare di dio – film del 1950 diretto da roberto rossellini francesco – film del 1989 diretto da liliana cavani francesco – miniserie televisiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con santo; parlava; animali; santo che si festeggia l 11 giugno; Il santo che scrisse Le Confessioni; A Prato si inzuppano nel vinsanto ; Il mese di santo Stefano; Un film di Fellini parlava delle sue notti; Si parlava in Provenza; Come parlava Lisia; Lo parlava no i galli; Ricetta romana con interiora di piccoli animali ; Ha il collo più lungo degli altri animali ; Peli robusti che ricoprono certi animali ; Lo fanno gli animali se brontolano minacciosamente;