Ruotano attorno ad una stella - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PIANETI

Significato/Curiosita : Ruotano attorno ad una stella

L'attuale stella indicatrice del polo nord celeste (a ursae minoris), vedi polaris; per altri significati, vedi stella polare (disambigua) una stella polare...

Disambiguazione – "pianeti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pianeta (disambigua) o pianeti (disambigua). un pianeta è un corpo celeste... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Vi traffica attorno il cuoco; Col freddo, si avvolge attorno al collo; Si avvolge attorno al collo; Nell orbita di un astro attorno alla Terra è il punto più vicino ad essa; Una stella che non è in cielo; Il Wan Kenobi tra i personaggi di Guerre stella ri; Christopher __: ha diretto Interstella r; Costella zione di luglio;