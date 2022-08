Ritornati al legittimo proprietario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ritornati al legittimo proprietario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RESI

Significato/Curiosita : Ritornati al legittimo proprietario

tommaso, frutto di una relazione con la moglie di giorgio sartori, proprietario dei cantieri flegrei e zio di filippo: giorgio lo cresce come figlio...

1371 resi – asteroide della fascia principale resi (georgia) – località della georgia resi – nome femminile in lingua tedesca, solitamente abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con ritornati; legittimo; proprietario; ritornati tra le mura domestiche; I capi ritornati di moda; ritornati in vita; ritornati al proprietario; Il più legittimo erede; È conferita a chi esercita un potere legittimo ; Restituiti al legittimo proprietario; Il possessore legittimo ; Comproprietario di una nave mercantile; Tolto al proprietario ; È proprietario di un istituto di credito; Se è nullius, non ha un proprietario ; Cerca nelle Definizioni