Ha ricevuto il nobel per la pace con Rabin e Peres - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha ricevuto il nobel per la pace con Rabin e Peres. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARAFAT

Significato/Curiosita : Ha ricevuto il nobel per la pace con rabin e peres

Premio nobel per la pace. segue un elenco dei vincitori del premio nobel per la pace. il premio viene assegnato annualmente dal comitato per il nobel norvegese...

Disambiguazione – "arafat" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi arafat (disambigua). premio nobel per la pace 1994 yasser arafat (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

