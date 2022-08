La regione che ospita un importante festival jazz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione che ospita un importante festival jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UMBRIA

Significato/Curiosita : La regione che ospita un importante festival jazz

Il jazz manouche (anche noto come gipsy jazz, gipsy swing o hot club jazz) è uno degli stili del jazz sviluppato dal chitarrista jean "django" reinhardt...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi umbria (disambigua). l'umbria (afi: /'umbrja/) è una regione dell'italia centrale posta nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con regione; ospita; importante; festival; jazz; regione orientale della Libia; regione storica del nordest italiano; La regione con Venafro; regione della Palestina; La città del Giappone che ha ospita to le Olimpiadi invernali del 1998; Accolgono e ospita no turisti con lo zaino; ospita no cattivi soggetti; Il Paese che ospita lo scenografico lago di Bled; Una importante città dell Ohio; importante opera d arte; Il centro più importante della Val Gardena; importante affluente emiliano del Po; Grande festival salentino di musica popolare; Come s intitola il brano con cui nel 2021 i Màneskin hanno vinto il festival di Sanremo e l Eurovision Song Contest; Isola sarda che organizza un festival del cinema; Film festival italiano dedicato ai ragazzi; L immediato predecessore del jazz ; Il John leggendario sassofonista jazz ; Uno Stan del jazz ; II Metheny chitarrista jazz ; Cerca nelle Definizioni