Lo è il prodotto scalare di due vettori - Cruciverba

Soluzione 17 lettere : OPERAZIONE ESTERNA

Significato/Curiosita : Lo e il prodotto scalare di due vettori

Particolare nel calcolo vettoriale, il prodotto scalare è un'operazione binaria che associa ad ogni coppia di vettori appartenenti ad uno spazio vettoriale...

Altre definizioni con prodotto; scalare; vettori; Un prodotto della coagulazione delle sieroproteine; Le frasi a effetto per far ricordare un prodotto ; Film cult di Don Coscarelli, prodotto nel 1977; prodotto da forno abruzzese tipico della Pasqua; Le pareti da scalare ; Quella rocciosa si può scalare ; Difficile da scalare ; In matematica è un vettore di una funzione scalare ; Nome di razzi vettori statunitensi; vettori senza vetri; Il campo vettori ale generato da una calamita; C'è quella differenziale e vettori ale; Cerca nelle Definizioni