Polis greca i cui cittadini erano soldati valorosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polis greca i cui cittadini erano soldati valorosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPARTA

Significato/Curiosita : Polis greca i cui cittadini erano soldati valorosi

Euribiade, e l'impero achemenide, comandato invece da serse i di persia. lo stretto tra la polis di atene e l'isola di salamina, sita nell'attuale golfo saronico...

– se stai cercando altri significati, vedi sparta (disambigua). sparta (in dialetto dorico spta, spárta; in ionico-attico spt, spárte, passato al... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con polis; greca; cittadini; erano; soldati; valorosi; Celebre polis trumentista, bassista di Jovanotti; Quella del gelato è di polis tirolo o di plastica; Stranieri nella polis greca; Antica Grecia: polis o _; La dea greca dispensatrice di vendetta e giustizia; Salsa greca con aglio unito a patate o noci; Per la mitologia greca , sono donne guerriere; Isola ionica greca a ovest di Itaca; Concittadini di Bernardo Bertolucci; Divulgare delle notizie ai cittadini ; I concittadini di Malaparte; Quelle notturne vegliano sul sonno dei cittadini ; Sperano che un galleggiante affondi; erano 40 in una storia de Le Mille e Una Notte; Così erano i calzari di Mercurio; In un film di Quentin Tarantino erano senza gloria; Gruppo di soldati a guardia di una fortezza; Gruppo di soldati o schiera di persone riunite; Il romanzo di soldati del Premio Campiello: L __; Azioni scorrette di soldati con più anzianità; Uno dei più valorosi condottieri del Re Sole; La città dei valorosi 300 alle Termopili; Ne dàn prova i valorosi ; Si contrappongono... ai valorosi ; Cerca nelle Definizioni