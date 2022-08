Piante originarie dell Australia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante originarie dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACACIE

Significato/Curiosita : Piante originarie dell australia

Agapanthus l'hér. è un genere di piante erbacee perenni angiosperme monocotiledoni della amarillidacee originarie dell'africa australe. è l'unico genere della...

Disambiguazione – se stai cercando piante omonime, vedi acacia (disambigua). acacia mill., 1754 è un genere di piante della famiglia delle mimosaceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con piante; originarie; dell; australia; piante carnivore che si cibano di piccoli insetti; Ramoscelli che creano nuove piante ; Tisana ottenuta bollendo piante officinali; Spesso la scatenano i pollini delle piante ; Native, originarie ; Sono originarie di Lucca, Pistoia o Carrara; originarie di stati diversi dal proprio; originarie d'un luogo; Spiritello dell a mitologia nordica; Abitante dell a Magna Grecia; Fu teatro nel 333 a C dell a vittoria di Alessandro Magno su Dario III; Il nome dell economista Tinbergen; Cane selvatico che vive in australia ; In australia cadono tra marzo e giugno; Crema spalmabile tipica della cucina australia na; La città più popolosa dell australia meridionale;