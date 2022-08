Pianta delle Cariofillacee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta delle Cariofillacee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ERNIARIA

Significato/Curiosita : Pianta delle cariofillacee

Caryophyllaceae wikispecies contiene informazioni su caryophyllaceae cariofillàcee, su sapere.it, de agostini. (en) caryophyllaceae, su enciclopedia britannica...

Il cinto erniario è un apparecchio ortopedico, composto da cintura e cuscinetti. è utilizzato in modo proprio per contenere le ernie addominali. i cuscinetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

