Pianta ad arbusto usata in farmacia e cucina - Cruciverba

Pianta ad arbusto usata in farmacia e cucina.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARTEMISIA

Pianta ad arbusto usata in farmacia e cucina

Aromatizzanti di questa pianta in cucina. altri fanno riferimento ad un nome latino per il "salato delle erbe", noto agli antichi e raccomandato da virgilio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi artemisia (disambigua). artemisia l., 1753 è un genere di piante angiosperme dicotiledoni appartenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

