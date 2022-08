Passaggio di liquido fra recipienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passaggio di liquido fra recipienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRAVASO

Significato/Curiosita : Passaggio di liquido fra recipienti

Tubo sia pieno di liquido, si immette il tubo nel recipiente da cui prelevare liquido e avviene il travaso, perché il liquido nel recipiente posto più in...

Altrimenti la fase di lavaggio o travaso sarà troppo grande e quindi si deve ricorrere a più travasi. lunghezza del travaso: più un lavaggio è corto e meno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con passaggio; liquido; recipienti; passaggio ... nell acqua; passaggio dal giorno alla notte; Un ottimo passaggio ; passaggio che precede il gol; Cospargere di liquido ; Polvere o liquido per lavare la biancheria; L aggiunta di liquido nel radiatore; Viene molto utilizzata nei termometri a liquido ; recipienti per la frutta; recipienti di legno usati per fare il bucato; Grossi recipienti per il vino; Facevano recipienti di rame; Cerca nelle Definizioni