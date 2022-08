Pagamento attraverso lo scambio di beni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pagamento attraverso lo scambio di beni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARATTO

Significato/Curiosita : Pagamento attraverso lo scambio di beni

Scritto contr'assegno o contrassegno, è un metodo di pagamento di beni acquistati a distanza che consente di pagare l'oggetto non in anticipo, ma al momento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baratto (disambigua). il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

