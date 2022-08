Nota dell autore in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota dell autore in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NDA

Significato/Curiosita : Nota dell autore in breve

Il secolo breve (sottotitolo: 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi) è un saggio dello storico britannico eric hobsbawm, dedicato agli avvenimenti principali...

O su un fatto nda – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di bandanaira (indonesia) nda – nuova distribuzione editoriale nda – singolo di billie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con nota; dell; autore; breve; nota battaglia navale delle guerre napoleoniche; nota attrice nata a Subiaco; La nota che... spunta al l alba!; Altrimenti nota come frac; Spiritello dell a mitologia nordica; Abitante dell a Magna Grecia; Fu teatro nel 333 a C dell a vittoria di Alessandro Magno su Dario III; Piante originarie dell Australia; Il nome dell economista Tinbergen; Il Vasco autore di Cronache di poveri amanti; Amore autore ferenziale eccessivo; L astronomo egiziano autore dell Almagesto; Lo scultore greco autore del Discobolo; Un breve fumetto perlopiù orizzontale; Eleonora in breve ; Un breve riferimento ad un argomento; Edward... in breve ; Cerca nelle Definizioni