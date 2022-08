Il nome con cui è noto il pittore Antonio Allegri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome con cui è noto il pittore Antonio Allegri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORREGGIO

Significato/Curiosita : Il nome con cui e noto il pittore antonio allegri

Allegri, il celebre pittore noto poi come il correggio. una casa con stemma allegri si trova poco lontano, in via dell'agnolo 58. il nome di "borgo" veniva...

Tresinaro e il crostolo e il naviglio (a nord di correggio). la stessa provenienza del toponimo correggio viene riferita a quei rialzi o corduli di terreno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

