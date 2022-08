La ninfa che si innamora di Ulisse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ninfa che si innamora di Ulisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALIPSO

Significato/Curiosita : La ninfa che si innamora di ulisse

Significati, vedi ulisse (disambigua). disambiguazione – "odisseo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi odisseo (disambigua). ulisse (dal latino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calipso (disambigua). calipso (in greco antico: a, kalyps) è un personaggio della mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Una ninfa delle sorgenti; Figlio di Zeus e della ninfa oceanina Elettra; ninfa della mitologia greca; Il re di Roma che aveva come consigliera la ninfa Egeria; S innamora di Edoardo ne Le affinità elettive di Goethe; È cantata da un innamora to sotto la finestra; L autore di Orlando innamora to; innamora ta di Abelardo; Re dei Feaci che accolse ulisse ; Una vittima di ulisse ; I sudditi di ulisse ; Il mendicante d ltaca ucciso da ulisse ;