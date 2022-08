Lussuosa nave veneziana da cerimonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lussuosa nave veneziana da cerimonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BUCINTORO

Significato/Curiosita : Lussuosa nave veneziana da cerimonia

Descrizion del bucintoro wikizionario contiene il lemma di dizionario «bucintoro» wikimedia commons contiene immagini o altri file su bucintoro festa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Una macchina lussuosa ; Una lussuosa auto americana; Un'automobile molto lunga e lussuosa fra; Un tipo di stoffa di pregio e lussuosa ; Il suo lavoro è direzionare la nave ; Si usava per afferrare una nave nell arrembaggio; nave su cui Guglielmo Marconi creò un laboratorio; Colare a picco come una nave ; Quello alla veneziana si serve con le cipolle; Lo è il baccalà alla veneziana ; Rosalba pittrice veneziana 1675-1757; Grande stazione veneziana che precede S.Lucia; Cravatta larga da cerimonia con nodo morbido; Celebrare una cerimonia in ambito religioso; cerimonia le; Abito da cerimonia con i pantaloni rigati;