Institut International de la Presse - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : IIP

Significato/Curiosita : Institut international de la presse

L'international press institute (ipi) è un'organizzazione non governativa i cui fini essenziali sono la difesa e la promozione della libertà di stampa...

L'intesa istituzionale di programma (iip) in italia costituisce uno strumento del diritto amministrativo, attraverso il quale sono stabiliti congiuntamente...

