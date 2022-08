Insetto che danneggia le radici delle verdure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insetto che danneggia le radici delle verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GRILLOTALPA

Significato/Curiosita : Insetto che danneggia le radici delle verdure

delle euphorbiaceae originaria del sudamerica. è coltivata per le sue radici tuberizzate commestibili, molto ricca in amido e priva di glutine, che costituiscono...

Il grillotalpa (anche femminile, "la grillotalpa"; gryllotalpa gryllotalpa linnaeus, 1758) è un insetto ortottero della famiglia dei grillotalpidi. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con insetto; danneggia; radici; delle; verdure; insetto che danneggia le radici degli ortaggi; insetto ... monarca; Un insetto verde; insetto che costruisce giganteschi nidi; danneggia to all imboccatura; Insetto che danneggia le radici degli ortaggi; danneggia to, detto con un sinonimo; Offeso, danneggia to; Insetto che danneggia le radici degli ortaggi; radici sottili delle piante; Le radici che crescono in verticale; radici dell orto; Pianta delle Cariofillacee; Essere partecipe delle sofferenze altrui; Fiore emblematico delle Hawaii; Completava il trucco delle dame del 700; verdure che si mangiano per lo più cotte; Piatto di verdure miste; Zuppa fredda spagnola con verdure e pane frullati; Intingolo di verdure fritte tipico della Sicilia;