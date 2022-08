Imitare nell impresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imitare nell impresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMULARE

Significato/Curiosita : Imitare nell impresa

Rimasto ucciso lui stesso. ci sono alcune persone che vengono spinte ad imitare le imprese del punitore. ce ne sono tre in particolare che attraggono l'attenzione...

Poweriso è un software utilizzato per aprire, creare, montare / emulare, comprimere, crittografare e manipolare in altro modo i file immagine. è più comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con imitare; nell; impresa; imitare ... il cavallo; Quelli buoni sono da seguire e imitare ; Il limitare dell uscio; imitare un modello: muoversi sulla sua __; Cagnetta nell o Sputnik; nell o yoga è chiamata asana; Un dispositivo elettronico nell a rete informatica; L attore Viggo Mortensen nel Signore degli Anell i; impresa ... a stelle e strisce; Utilizzo di beni o servizi, da parte di un imprenditore, per finalità estranee all impresa ; Partecipano agli utili e ai rischi d impresa ; È un impresa per il duro di comprendonio; Cerca nelle Definizioni