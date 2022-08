Gestione, amministrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestione, amministrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gestione, amministrazione

Pubblica amministrazione (spesso abbreviata in pa) è, in diritto, l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni della gestione, direzione...

La gazzetta del sud è un quotidiano del mezzogiorno con sede a messina. è, per importanza e diffusione, il primo quotidiano in calabria e nella provincia...